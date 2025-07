Aos 96, Nathalia Timberg volta ao palco para falar de solidão

A atriz Nathalia Timberg, prestes a completar 96 anos, reestreia em São Paulo a peça A Mulher da Van, comédia dramática do inglês Alan Bennett que ganhou montagem dirigida por Ricardo Grasson.

A atriz contracena com um grande elenco em trama que discute envelhecimento, solidão e relações humanas. "Recebi esse texto há 15 anos e achei bom, guardei, não joguei na cesta do lixo", conta, irônica. "Esperei o momento certo e, com o horror da pandemia, enxerguei a hora de falar das relações humanas e da tolerância com o outro", contou ao Estadão a atriz na época da estreia do espetáculo, em 2024.

A Mulher da Van é inspirada na história real de uma idosa acumuladora que vive dentro de uma caminhonete e, de tempos em tempos, estaciona o veículo nas ruas de vizinhanças diferentes. Por conta da personalidade forte, ela depara com a hostilidade dos moradores que fazem de tudo para expulsá-la dos arredores.