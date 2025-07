'The Old Guard 2': O que saber sobre o primeiro filme antes de assistir à continuação

Após cinco anos de espera, o filme The Old Guard 2 chegou à Netflix nesta quarta-feira, 2. Protagonizado por Charlize Theron, o longa de ficção científica continua a história de The Old Guard, lançado em 2020, e explora as consequências vividas por Andy e seu grupo de guerreiros imortais após o final do primeiro filme.

Baseado no quadrinho homônimo escrito por Greg Rucka, a ficção científica conta a história de um bando de mercenários imortais e suas aventuras para tornar o mundo um lugar melhor. Com a chegada da sequência, que conta com Uma Thurman como vilã, o Estadão te recorda o que aconteceu no longa original.

A traição de Copley