'Já tirei uns três filhos que poderiam estar vivos', diz Wolf Maya

"Já tirei uns três filhos que poderiam estar aí vivos e que eu adoraria que tivessem", revelou. "Na época que comecei as minhas relações, eu era muito sem esperança para as meninas, minhas mulheres, para os meus amores, e aí tiraram os filhos", explicou.

Wolf é pai de duas filhas: a atriz Maria Maya, de 44 anos, do casamento com a diretora Cininha de Paula, e a relações públicas Manuela Maya, de 37, com a produtora Vânia de Brito. "São maravilhosas", elogiou.

Testes do sofá

Famoso por ter revelado diversos atores, Wolf rebate os antigos rumores sobre os chamados "testes de sofá" nos bastidores da Globo. "Isso é uma imaginação. Acho que fui lesado (risos). A última coisa que me interessava era o sofá, até porque a gente não tinha nem tempo de cair no sofá". Segundo ele, sempre foi muito envolvido com sua vida afetiva e nunca misturou relações com trabalho.