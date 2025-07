Eliana ganha programa exclusivo na TV Globo

Contratada pela Globo em junho de 2024, Eliana vai ganhar um programa para chamar de seu na emissora. Até agora, a apresentadora esteve à frente de atrações como The Masked Singer, na TV Globo, e Saia Justa, no canal pago GNT, mas, a partir do próximo ano, terá um espaço fixo na programação da TV aberta.

A nova atração ainda não teve o nome divulgado e está em fase de desenvolvimento. A estreia está prevista para 2026, com exibição aos finais de semana.

"Eliana ganhará um novo programa na TV Globo em 2026. O projeto está em desenvolvimento e tem previsão de exibição para os finais de semana no próximo ano", informou ao Estadão a equipe de comunicação da Globo.