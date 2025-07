Connie Francis, cantora que viralizou no TikTok com música de 63 anos atrás, é internada na UTI

Sucesso no TikTok

Recentemente, Connie Francis usou as redes sociais para agradecer os usuários do Tiktok por fazerem sua canção Pretty Little Baby viralizar 63 anos após o lançamento.

"Meus agradecimentos a todos pela enorme recepção que deram a Pretty Little Baby. Tenho o prazer de me juntar à comunidade Tiktok e compartilhar esse momento com vocês. Primeira vez que faço lip sync (sincronização labial) com essa minha gravação de 63 anos", disse em um vídeo.

Segundo a Billboard, a faixa conta com mais de 10 bilhões de visualizações na rede social.

A música foi lançada em 1962, quando a cantora tinha 23 anos de idade. A letra fala sobre uma jovem apaixonada. "Você pode perguntar para as flores / Fico sentada por horas / Contando a todos os passarinhos azuis / Aos pombinhos apaixonados / Meu lindo bebê, estou tão apaixonada por você", diz um trecho.