Clássico de Jorge Amado enfrenta tentativa de censura em Santa Catarina; entenda o caso

Tentativa de censura a livros não é novidade

No Brasil, tentativas de proibição ou boicote a obras literárias têm sido cada vez mais frequentes, geralmente incentivadas por políticos ligados aos partidos de direita - como é o caso do PL de Lemoine, também partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em novembro de 2023, por exemplo, o governo de Santa Catarina ordenou que nove livros fossem retirados de escolas públicas - todos eles títulos estrangeiros, em sua maioria obras de suspense e terror. Antes mesmo, em 2020, o governo de Rondônia empenhou uma tentativa de recolher diversos clássicos da literatura brasileira de escolas, com a alegação de "conteúdos inadequados às crianças e adolescentes", mas desistiu do procedimento.

Em março do ano passado, o livro O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório, vencedor do Prêmio Jabuti de melhor romance, levantou discussões nas redes sociais após ter sido criticado pela diretora de uma escola estadual em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ela condenou o que considera "vocabulários de tão baixo nível" presentes no livro, questionando a decisão do governo federal de incluir tal material no Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) para alunos do Ensino Médio. O título aborda questões como racismo estrutural, violência policial e deficiências do sistema de ensino.

Na mesma semana, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná emitiu um ofício determinando que o livro fosse recolhido de escolas em Curitiba. "Há um recrudescimento de um discurso conservador, uma visão que se recusa a encarar as questões cruciais da sociedade", afirmou Tenório ao Estadão na época.

Vários outros títulos sofreram tentativas de censura na última década, seja por iniciativa do poder público ou por manifestações pontuais, partindo de pais ou professores.