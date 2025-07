Caso Diddy: Veja o que advogado de Cassie Ventura disse após veredito de Sean Combs

Wigdor finaliza: "Ela demonstrou força inquestionável e chamou a atenção para a realidade de homens poderosos em nossa órbita e para a má conduta que persiste há décadas sem repercussão. Este caso provou que a mudança já deveria ter ocorrido há muito tempo, e continuaremos a lutar em nome dos sobreviventes".

Cassie Ventura prestou depoimento no tribunal federal ao longo de quatro dias. Ela afirmou ter sofrido violência e abusos durante a relação com Diddy, além de descrever as chamadas "freak-offs" (maratonas sexuais organizadas por Diddy, frequentemente regadas a drogas e álcool). Veja detalhes do depoimento de Cassie.

Em 2023, suas acusações contra Diddy trouxeram à tona os crimes do rapper. Na ocasião, a cantora fechou um acordo com o ex e voltou atrás no processo - mas motivou outras pessoas a apresentarem denúncias. O número de queixas aumentou quando, no ano passado, foi vazado um vídeo de 2016 que mostra o rapper agredindo Cassie, capturado por uma câmera de segurança de um hotel.

A pena de Diddy

A pena de Diddy ainda não foi determinada, mas pode chegar a 20 anos de prisão, já que a pena máxima para cada acusação de transporte com fins de prostituição é de 10 anos. Ele foi absolvido pelo júri das outras três acusações, mais graves, de tráfico sexual e conspiração para extorsão. A defesa comemorou o resultado, já que a condenação nesses casos poderia levá-lo à prisão perpétua.

Os advogados do rapper solicitaram que ele fosse solto enquanto aguarda a definição da pena, mas o juiz do caso, Arun Subramanian, negou o pedido. Uma audiência foi marcada para a próxima terça-feira, 8, para tratar do cronograma.