Post Malone cai do palco em show nos EUA

Post Malone assustou o público de seu show no Arizona, nos Estados Unidos, no dia 21 de junho, após cair do palco enquanto interagia com uma fã.

Ele estava cantando a música Pour Me A Drink com um copo na mão quando se abaixou para brindar com uma fã, que também estava segurando uma bebida. Quando se agachou para o brinde, a lateral da plataforma se soltou e ele caiu para fora do tablado.

O cantor conseguiu cair de pé e se salvar de um ferimento grave.