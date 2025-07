Gabriela Duarte relata episódio de assédio que viveu enquanto atuava na novela 'Por Amor'

Gabriela Duarte relembrou nessa terça-feira, dia 1º, durante participação no programa Surubaum, no YouTube, um episódio que a "tirou do eixo". Segundo a atriz, ela chegou a agredir um homem que a assediou.

"Tudo tem limite! [...] Eu bati em uma pessoa, dei na cara", contou a atriz, ao lembrar que se sentiu invadida e reagiu imediatamente. O episódio aconteceu na época em que ela gravava a novela Por Amor (1998).

Gabriela explicou que precisou tomar a atitude após o que classificou como "uma falta de respeito absoluta". "Eu estava subindo uma escada, um homem chegou atrás de mim, bêbado, e passou a mão na minha bunda", relatou.