Filha de Bruce Willis e Demi Moore revela que 'quase morreu' por causa da anorexia

A atriz Tallulah Willis, filha de Bruce Willis e Demi Moore, compartilhou um relato pessoal e comovente sobre o período em que viveu com anorexia. Aos 30 anos, ela publicou fotos antigas em seu perfil no Instagram e revelou as consequências físicas e emocionais do transtorno alimentar.

Nas imagens, feitas em 2022, Tallulah aparece com falhas no couro cabeludo e pouco cabelo, resultado da condição severa. "Durante muito tempo, eu teria visto essas falhas de pele aparecendo entre os fios como um distintivo de honra. ‘Eu estava doente o suficiente para chamar sua atenção’", escreveu.

Segundo ela, enquanto passava por tratamento no Driftwood Recovery, no Texas, Estados Unidos, chegou a precisar temporariamente de uma cadeira de rodas porque os músculos das pernas estavam atrofiados.