Diddy é alvo de novo processo milionário que o acusa de drogar e estuprar dançarino

De acordo com o homem, seu primeiro contato com Diddy ocorreu após ser contratado como dançarino para uma festa. Ao chegar no hotel, ele foi recebido por um casal vestindo máscaras. O homem, que Laurent revelou ser Diddy, e a mulher solicitaram uma dança particular. Após a dança, o dançarino foi pago e voltou para casa.

Em outro dia, Laurent foi novamente convidado para dançar para o casal. Dessa vez, no entanto, Laurent também foi pago para fazer sexo com a mulher na frente de Diddy. Em uma terceira ocasião, o casal revelou sua identidade para Laurent e ofereceu drogas e bebidas para o dançarino durante o ato sexual. Apesar de recusar algumas vezes, Laurent foi pressionado pelo rapper e acabou bebendo álcool. Segundo o processo, o dançarino se sentiu tonto e confuso após ingerir a bebida.

Meses depois, Laurent foi convocado novamente pelo casal. Mais uma vez, drogas e bebidas foram oferecidas, mas o dançarino voltou a recusar. Apesar disso, Laurent foi obrigado a se lubrificar com óleo de bebê. No processo, o dançarino diz acreditar que o líquido estava infundido com GHB, uma poderosa droga entorpecente capaz de desacordar pessoas.

Enquanto Laurent fazia sexo com a mulher, Diddy pediu para ele retirar a camisinha. O dançarino se recusou, mas a mulher perfurou a camisinha com a unha. Enquanto Laurent penetrava a mulher, o rapper se aproximou por trás do dançarino e passou a sussurrar comentários de natureza sexual para o homem. No processo, Laurent afirma que se sentiu coagido e pressionado durante o ato e que o efeito da droga e a presença agressiva de Combs o fizeram continuar.

No último encontro entre Laurent e o casal, Diddy ofereceu suco de laranja para o dançarino antes do ato sexual. Segundo o processo, no entanto, o casal "adulterou a bebida com Rohypnol e cetamina" sem o consentimento e conhecimento do dançarino.

Quando Laurent recobrou a consciência, ele estava deitado nu na cama, coberto de óleo de bebê e sentido dores na região anal. O dançarino, então, recebeu seu último pagamento e foi expulso do quarto de hotel pela mulher. "Ele se sentiu violado, confuso e fisicamente debilitado", afirma o processo.