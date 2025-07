De Jurassic World e BTS a Pedro Pascal, confira 10 estreias do cinema em julho

Protagonizado por Omar Sy (The Killer) e Kerry Washington (Batalhão 6888), Shadow Force: Sentença de Morte acompanha dois ex-agentes de um batalhão especial que quebram as regras da instituição, se apaixonam e têm um filho. Os dois se rebelam contra a organização e passam a ser caçados por seu antigo chefe, precisando fazer o impossível para proteger sua família. Estreia no dia 10.

4. Smurfs

A nova aventura dos Smurfs nos cinemas mostra os adoráveis personagens diminutos partindo em uma jornada para resgatar o Papai Smurf, que foi sequestrado pelos feiticeiros Razamel e Gargamel. O longa de Chris Miller (O Gato de Botas) conta ainda com uma nova canção de Rihanna, que dá voz a Smurfette na dublagem original. Estreia no dia 17.

5. Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado

Mistura de reboot e sequência do clássico do terror dos anos 1990, o novo Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado conta com os retornos de Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love-Hewitt, que contracenam com Madelyn Cline (Glass Onion), Chase Sui Wonders (O Estúdio) e Jonah Hauer-King (Doctor Who). Meses depois de protagonizar um acidente fatal numa estrada, um grupo de jovens se torna alvo de um assassino em série em busca de vingança. Armado com um arpão e um gancho, o vilão inspira as vítimas a procurarem por sobreviventes de um caso semelhante do passado, com duas gerações se unindo para enfrentar a nova ameaça. Estreia no dia 17.

6. Roger Waters: This Is Not A Drill: Live From Prague - The Movie