Bob Elmore, ator de O Massacre Da Serra Elétrica, morre aos 65 anos

Bob Elmore foi um dos atores responsáveis por dar vida ao icônico Leatherface na sequência do clássico de 1974.

O ator islandês Gunnar Hansen, que interpretou o vilão no longa original, não retornou ao papel e coube ao ator Bill Johnson assumir a monstruosa máscara.

Elmore, que era um dublê do filme, também atuou como Leatherface em algumas sequências da continuação.

"Eu não sou apaixonado por esse tipo de filme, mas tem muita gente que é, no mundo todo", afirmou Elmore em uma entrevista disponível no Blu-ray do longa.

"As pessoas amam, são loucas [pelo filme]. Isso é o que torna tudo tão único. Estar associado a isso é ótimo, não são muitas pessoas que podem dizer isso."

O vilão da franquia Massacre da Serra Elétrica foi o grande papel de Elmore no cinema, mas ele teve uma carreira prolífica como dublê. Em especial, Bob participou da franquia Piratas do Caribe, atuando no primeiro e no terceiro filme da saga.