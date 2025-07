Vídeos inéditos mostram incômodo de João Gilberto Ao ser gravado supostamente Sem aviso

O músico e produtor João Marcelo de Oliveira, filho mais velho do cantor João Gilberto (1931-2019), postou quatro vídeos inéditos do mestre da bossa nova. Sem identificação de data, os registros mostram João Gilberto mais velho, na sala de seu apartamento, no Rio de Janeiro.

João Gilberto aparece bastante à vontade. Ele fuma, afina o violão, toca e canta uma música infantil. Muda acordes, transforma-a em valsa. Depois, o filho João Marcelo se levanta e vai até o pai para afinar o violão.

Em outro vídeo, João canta o samba Cuidado com o Andor, do conjunto Os Anjos do Inferno, que ele mesmo nunca gravou.