Murilo Huff ganha guarda provisória do filho após audiência com mãe de Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff obteve a guarda provisória de seu filho Léo, de 5 anos, após participar de uma audiência com Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça e avó da criança. O encontro ocorreu no Fórum Cível de Goiânia, em Goiás, e foi noticiado pelo programa Goiás Record, da Record TV, nessa segunda-feira, 30.

Segundo a emissora, o juiz do caso decidiu que o artista deve ficar com a guarda provisória do filho até o final do processo. No começo do mês de junho, Huff entrou na Justiça e pediu a guarda total de Léo. Por estar sob segredo de Justiça, os detalhes do processo não podem ser acessados.

Anteriormente, o sertanejo e a sogra mantinham guarda compartilhada da criança desde a morte de Marília, em 2021. Léo vivia com a avó. O Estadão procurou a assessoria do cantor, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue em aberto para qualquer manifestação do sertanejo.