Mostra Grande Otelo começa hoje com exibição gratuita em salas de cinemas de 20 cidades

As cidades que vão receber a mostra são: Niterói (RJ), Areal (RJ), Casimiro de Abreu (RJ), Itaocara (RJ), Paraty (RJ), Guapimirim (RJ), Maricá (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ), Miracema (RJ), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Catu (BA), João Pessoa (PB), Sousa (PB), Recife (PE), Fortaleza (CE), Itapipoca (CE), Novo Hamburgo (RS), Porto Alegre (RS) e Natal (RN).

Além das cidades citadas, o município do Rio de Janeiro também receberá a Mostra. Os ingressos para os longas, no entanto, só serão gratuitos para sócios da Academia. Para as demais pessoas, os ingressos serão vendidos a preços populares.

O final da Mostra será corada com a cerimônia do Prêmio Grande Otelo 2025, que ocorre no dia 30 de julho, na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro. A 24ª edição da maior premiação do setor audiovisual nacional conta com a entrega de troféus aos vencedores de 30 categorias e celebra "o cinema brasileiro no mundo".

Onde assistir à Mostra Grande Otelo 2025

Rio de Janeiro

Quando: De 24 a 29 de julho