Mostra de Ouro Preto traz de volta grandes filmes brasileiros

A Mostra Cine Ouro Preto traz muitas novidades. Por exemplo, a competição de obras recentes baseadas em material de arquivo. Mas sua força motriz, sua inspiração maior talvez venha dos filmes antigos recuperados. Exibidos no telão da Praça Tiradentes, ou num dos outros espaços da cidade, essas obras históricas têm, como de hábito, chamado bastante a atenção do público.

Foi o caso do talvez mais famoso musical brasileiro, Alô, Alô, Carnaval, dirigido por Adhemar Gonzaga. Foi apresentado na praça, em cópia restaurada em 4K. Quem subiu ao palco para falar foi a diretora da Cinédia, a impávida Alice Gonzaga. Do alto dos seus 90 anos, dona Alice defendeu a qualidade do filme e reclamou da falta de verba para recuperar outras obras da Cinédia. "Quem sabe no ano que vem estaremos aqui exibindo uma cópia nova de O Ébrio", comentou.

O melodrama, protagonizado por Vicente Celestino e dirigido por Gilda Abreu, passa por uma das maiores bilheterias do cinema brasileiro. "A maior!", garante muita gente que testemunhou a afluência gigantesca aos cinemas para assistir às desditas do boêmio, autor daqueles versos famosos: "Tornei-me um ébrio, na bebida busco esquecer, aquela ingrata que eu amava e que me abandonou", etc. Essa primazia de O Ébrio (1946) não pode ser confirmada pois, na época, a contagem de ingressos era ainda feita de modo precário.