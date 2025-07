Kanye West anuncia show único no Brasil; saiba local e data

Além do Brasil, ele também confirmou apresentações na Coreia do Sul, China e Eslováquia, todas previstas ainda para este mês de julho.

Polêmica de antissemitismo

Em maio, duas semanas depois de lançar uma música em apologia a Hitler, Kanye West fez uma série de publicações em seu perfil no X (antigo Twitter), em que parece rejeitar o antissemitismo e pede desculpas.

"Estou farto do antissemitismo", escreveu no primeiro de uma sequência de tuítes. "Eu amo todas as pessoas. Deus me perdoe pela dor que eu causei. Eu perdoo todos aqueles que me causaram dor. Obrigada, Deus", disse o rapper nas outras postagens.

Ele justificou: "Acabei de receber uma ligação dos meus filhos por vídeo e quero salvar o mundo novamente". Para finalizar a sequência, o rapper escreveu que "Deus pede paz, compartilhe paz, compartilhe amor".

Nos últimos anos, o rapper fez inúmeras declarações antissemitas e elogios a Hitler. O artista também já vestiu publicamente camisetas com referências ao nazismo.