O que você precisa saber sobre 'Êta Mundo Bom!' antes de ver 'Êta Mundo Melhor!'

Dita

Dita (Jeniffer Nascimento) era uma jovem humilde que trabalhava no sítio de Cunegundes (Elizabeth Savala). Além de enfrentar a exploração da patroa, viveu um romance divertido e atrapalhado com Quincas (Miguel Rômulo), filho da família, com quem se casou e teve um filho.

Mas a nova fase marca uma virada radical. Cansada da preguiça de Quincas e da rotina de submissão no sítio, Dita decide romper com Cunegundes, se separar do marido e recomeçar a vida em São Paulo. Na cidade grande, ela passa a correr atrás do sonho de ser uma cantora de rádio e acaba se reencontrando com Candinho, com quem viverá um envolvimento amoroso.

Sandra

Sandra (Flávia Alessandra) teve um dos desfechos mais marcantes de Êta Mundo Bom!. Ambiciosa e impiedosa, passou a novela tentando se apossar da fortuna da tia Anastácia. No golpe final, sequestrou o filho de Candinho ao lado de Ernesto. A fuga terminou em desastre: Ernesto sofreu um grave acidente de carro e foi dado como morto. Já Sandra acabou capturada pela polícia.

Em Êta Mundo Melhor!, a vilã segue presa, mas continua disposta a tudo. Ainda obcecada pela herança deixada para Candinho, ela volta a se aliar a Ernesto em um plano ainda mais cruel: matar o próprio primo.