Luana Piovani desabafa sobre abandono do pai na infância e separação do filho de 13 anos

Luana Piovani foi a entrevistada do domingo, 29, do quadro Pode Perguntar, do programa Fantástico. Na entrevista conduzida por pessoas do espectro autista, a atriz falou sobre temas delicados, como o abandono que sofreu por seu pai biológico ainda na infância e a decisão do filho mais velho de sair da casa dela para ir morar com o pai, Pedro Scooby.

Segundo Luana, essa situação com o pai biológico atrapalhou seus relacionamentos já na vida adulta. "Então quando eu começo a me relacionar com homens eu tenho esse medo de ser abandonada."

A atriz admitiu que só se curou desse trauma após mais de dez anos de terapia e psicanálise.