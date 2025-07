Fãs reclamam de preços e problemas para comprar ingressos para shows de Maria Bethânia

Nesta segunda-feira, 30, no primeiro dia de venda de ingressos para os shows comemorativos de 60 anos de carreira da cantora Maria Bethânia, fãs reclamaram nas redes sociais sobre problemas para adquirir as entradas para as apresentações. Ao todo, serão nove apresentações, sendo quatro em cada cidade, Rio de Janeiro e São Paulo, e uma em Salvador.

As reclamações se referem sobretudo à impossibilidade de escolher os assentos para as apresentações em São Paulo, que ocorrerão em outubro.

"Estamos pagando e não podemos escolher o lugar que queremos? É o mínimo poder escolher o assento!", reclamou uma fã em uma postagem no perfil oficial de Bethânia. Ela marcou a casa de show Tokio Marine Hall e a bilheteira Ticketmaster, responsável pela venda de ingressos.