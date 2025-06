Após perderem os filhos, Tati Machado e Lexa viajam juntas para a Amazônia: 'Eu vejo você'

Elas viajaram para a Amazônia acompanhada dos parceiros e pais dos bebês, o ator Ricardo Vianna, noivo de Lexa, e o fotógrafo Bruno Monteiro, marido de Tati.

"Estar próxima da natureza e da força que ela tem me faz pensar muito sobre a minha própria força e tudo que me fez chegar até aqui", escreveu Tati ao compartilhar alguns vídeos da viagem em seus stories no Instagram.

Tati Machado está afastada do seu trabalho na Globo desde que perdeu o bebê e só falou publicamente sobre a perda quase um mês depois do ocorrido. "Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis mesmo."