Yudi Tamashiro fala sobre cirurgia emergencial do filho recém-nascido; entenda

O apresentador Yudi Tamashiro falou, aliviado, sobre o estado de saúde do filho recém-nascido, Davi Yudi, que passou por cirurgia emergencial no sábado, 28. O bebê, filho do apresentador com sua mulher, a cantora Mila Braga, tem apenas 40 dias de vida e havia sido diagnosticado com uma hérnia inguinal encarcerada.

Algumas horas depois do procedimento, Tamashiro anunciou nas redes sociais que a cirurgia havia sido um sucesso e o bebê estava bem, em alta hospitalar. "Ele está indo para a casa, só estava meio manhoso porque não estava conseguindo mamar direto", explicou nos stories.

Evangélico, o ex-apresentador do Bom Dia & Cia ainda compartilhou no Instagram uma pregação que realizou durante a tarde de ontem. "Enquanto meu filho era entubado, Deus falou comigo: Vai. Enquanto você cuida da minha obra, Eu cuido da sua casa. Saí pra pregar o Evangelho com o coração apertado. No caminho, recebi a chamada de vídeo. Yudinho estava bem. Vivo. Sorrindo", escreveu.