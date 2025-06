Festival Glastonbury se posiciona após banda Bob Vylan pedir 'morte' a militares israelenses

A produção do tradicional festival de Glastonbury, no Reino Unido, se posicionou neste domingo, 29, após uma apresentação da dupla Bob Vylan ter feito declarações em um show exibido ao vivo na TV pedindo "morte às forças de defesa de Israel".

Em comunicado, a organização informou que é "contra todas as formas de guerra e terrorismo" e que a presença de um artista no festival não deve ser vista como "endosso de suas opiniões". "Com quase 4 mil apresentações, seria inevitável que artistas subissem ao palco com visões das quais não compartilhamos", escreveu. "Ficamos horrorizados pelas declarações feitas por Bob Vylan no palco West Holts. Seus cânticos ultrapassaram, por muito, uma linha e nós estamos urgentemente lembrando a todos os envolvidos na produção do festival que não há lugar para antissemitismo, discurso de ódio ou incitação à violência em Glastonbury", encerra.

O que disse o grupo Bob Vylan em Glastobury