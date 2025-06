Fernanda Montenegro anuncia turnê teatral pelo Brasil aos 95 anos

Fernanda Montenegro anunciou que fará uma turnê de teatro pelo Brasil. Atualmente, ela está em cartaz com Nelson Rodrigues por Ele Mesmo e Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir, no Rio de Janeiro. Ainda não foi confirmado se haverá apresentação na cidade de São Paulo.

O anúncio foi feito em seu perfil oficial de Instagram e no da produtora Trignonos. Num vídeo, uma voz pergunta à atriz: "Fernanda. Ouvi dizer que após a temporada no Rio de Janeiro você vai fazer turnê...". "É isso mesmo! Estou aqui para dizer o seguinte: do Rio de Janeiro para o Brasil. Lá vou eu!", responde a veterana.

O diálogo segue: "Mas aos 96 anos [aniversário em 16 de outubro], fazendo turnê de teatro?" "É isso mesmo! Com coragem!". Ainda não foram divulgados mais detalhes sobre a turnê, como datas ou locais. "Adivinhem quais serão as próximas cidades", sugere a legenda da postagem.