Entenda o conflito entre Murilo Huff e Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça

Ela finalizou dizendo que, em respeito ao neto e por orientação judicial, não pretende comentar mais o caso.

Murilo rebate e expõe comprovantes de pagamentos

O cantor não deixou a acusação passar. Em resposta, publicou um texto em que classificou as declarações de Ruth como "mentirosas" e disse que se viu forçado a expor informações pessoais.

"É muito humilhante ter que vir aqui expor esse tipo de coisa, mas se eu me calar a mentira vira verdade", escreveu.

Murilo detalhou os gastos mensais que afirma ter com o filho, entre eles R$ 2,6 mil com escola, R$ 1,2 mil com plano de saúde, R$ 2,8 mil em sessões com psicóloga, R$ 5 mil com babá/enfermeira e cerca de R$ 4 mil mensais com o tratamento de diabetes. Segundo o cantor, só os custos fixos básicos passam de R$ 15 mil por mês, valor com que ele diz arcar integralmente.

Além do texto, o cantor mostrou comprovantes do pagamento adiantado de um ano da escola de Leo, no valor de R$ 30 mil, e de R$ 9,1 mil destinados a sessões de psicoterapia. "Eu sei que tudo isso não é nada além da minha obrigação como pai", pontuou.