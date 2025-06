Sandy posta fotos raras do filho: '11 anos de muito amor'

Sandy compartilhou nesta terça-feira, 24, fotos raras do filho Theo, que completou 11 anos na data. A cantora costuma manter a imagem do menino fora dos holofotes e, por isso, evita publicações que revelem detalhes sobre ele.

O garoto é fruto do relacionamento da artista com o músico Lucas Lima, de quem ela se separou em 2023, após 24 anos juntos. No Instagram, Sandy publicou um texto emocionado em homenagem ao filho.

"Hoje é aniversário do maior amor da minha vida", começou. Em seguida, refletiu sobre os altos e baixos da maternidade.