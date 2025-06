O que a mãe de Marília Mendonça teve a ver com separação entre filha e Huff? Bruno deu pista

Um vídeo de cerca de quatro anos atrás de Bruno, da dupla com Marrone, afirmando que o motivo do término entre Marília Mendonça e Murilo Huff, pai de seu filho, teria sido Dona Ruth, mãe da cantora, voltou a circular nas redes sociais.

Isso aconteceu após Murilo Huff entrar na Justiça contra a ex-sogra para garantir a guarda unilateral de seu filho, Leo, que atualmente mora com a avó. Eles têm a guarda compartilhada desde a morte da cantora.

"Ela [Marília Mendonça] amava tanto a mãe dela - ama ainda, porque eu acredito em vida após a morte - que ela fazia tudo pela mãe. Inclusive, ela falou em particular no meu ouvido que largou do menino porque ele estava enfrentando a mãe [dela]. Ela falou: ‘Não. Minha mãe, não. Ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela.’", declarou em vídeo divulgado pela coluna Fábia Oliveira em novembro de 2021.