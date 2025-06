Promotoria descarta acusações de sequestro e incêndio em caso Diddy

O julgamento de P. Diddy entrou em sua reta final nesta semana, no tribunal federal de Manhattan, em Nova York. O rapper decidiu não depor em sua defesa, e sua equipe também optou por não apresentar testemunhas. Com isso, o caso segue para os argumentos finais com um ajuste nas acusações por parte da promotoria, atendendo à orientação do juiz para simplificar as instruções ao júri.

Segundo o site TMZ, os promotores informaram ao juiz Arun Subramanian, em carta oficial, que não vão mais incluir nas instruções ao júri as acusações de tentativa de sequestro, tentativa de incêndio criminoso e auxílio em tráfico sexual. O objetivo, segundo o documento, é simplificar a compreensão das acusações e facilitar a análise por parte dos jurados.

A decisão atinge episódios como o suposto sequestro da ex-funcionária Capricorn Clark, levada a um prédio para ser submetida a um detector de mentiras, e da cantora Cassie, que teria sido mantida em um hotel de luxo em Los Angeles.