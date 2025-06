MIS Experience anuncia exposição imersiva sobre Júlio Verne; saiba datas e valores

A trilha sonora da exposição foi composta por Rafel Plana e gravada pela Orquestra e Coro Sinfônicos de Bratislava, da Eslováquia.

Quando será a exposição de Julio Verne em SP

A exposição tem início marcado para 5 de julho e fica em cartaz até 31 de agosto.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Ticketmaster. As entradas custam de R$30 (meia entrada) a R$60 (inteira) nas quartas e quintas-feiras e de R$40 (meia entrada) a R$80 (inteira) às sextas, sábados, domingos e feriados. A entrada é gratuita às terças-feiras e na terceira quarta-feira de cada mês, com ingressos sendo retirados na bilheteria do MIS Experience.

São Paulo é a segunda cidade a receber a exposição, depois de Barcelona. A exibição passará por uma extensa turnê mundial, chegando ao seu destino final, Paris, na França, em 2028, ano em que marca o bicentenário do nascimento de Verne.