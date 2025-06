Mãe de Marília Mendonça volta a se manifestar e diz que neto nunca recebeu pensão

Sobre o patrimônio do menino, principal herdeiro do legado de Marília, Dona Ruth esclareceu que está sendo administrado com responsabilidade. "Está sendo muito bem protegido, inclusive submetido à prestação de contas ao juízo do inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento."

Ela finalizou dizendo que, em respeito ao neto e por orientação judicial, não pretende comentar mais o caso.