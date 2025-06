'Beleza Fatal' terá especial de reencontro, anuncia HBO Max. Fãs reagem e pedem 2ª temporada

A HBO Max anunciou que Beleza Fatal, primeira novela do serviço de streaming, ganhará um especial de reencontro inédito.

A data de lançamento dos novos episódios ainda não foi revelada.

"E não é que eles voltaram, amades? O elenco e os criadores de Beleza Fatal se reencontram no set da novela para trazer bastidores, reagir a conteúdos exclusivos e muitas histórias especiais", diz a legenda da publicação feita no Instagram do streaming.