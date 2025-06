'Vai ser difícil as pessoas gostarem da Odete Roitman', diz Débora Bloch no 'Fantástico'

No ar como Odete Roitman na nova versão da novela Vale Tudo, Débora Bloch reconhece que conquistar o público com uma personagem tão cruel não é uma tarefa fácil. Em entrevista exibida no Fantástico neste domingo, 22, a atriz falou sobre o processo de construção da vilã e destacou o quanto sua formação no teatro foi essencial para encarar o papel.

"Odete é muito teatral", afirmou Débora à jornalista Poliana Abritta. "Acho que foi importante para mim ter tido essa formação no teatro para fazer essa personagem, porque ela tem um texto muito especial, muito saboroso. E são textos grandes, monólogos. Porque ela sola, ela fala sozinha praticamente."

Com 45 anos de carreira, Débora enxerga a nova Odete como uma vilã que vai além da maldade gratuita. Segundo ela, os textos da personagem, assinados por Manuela Dias, revelam nuances que provocam reflexões, especialmente sobre a maternidade, o machismo e os papéis de gênero.