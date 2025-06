Quem era o cantor de forró que morreu aos 42 anos? Gisley Ribeiro passou mal durante show

Gisley Ribeiro, cantor de forró, morreu aos 42 anos neste sábado, 21, após passar mal durante um show. Ele estava se apresentando em um bar em Juazeiro, na Bahia, quando sentiu dores no peito e precisou ir a um hospital.

De acordo com o Diário do Nordeste, o cantor chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu. O velório ocorreu no domingo, 22, e reuniu apenas amigos e familiares do cantor.

A família ainda não se manifestou sobre a morte do artista.