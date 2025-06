My Chemical Romance no Brasil: veja data, local e como comprar ingresso

O Brasil tem mais um show internacional confirmado para 2026: o My Chemical Romance. Ícone do rock alternativo dos anos 2000, a banda norte-americana se apresenta em São Paulo no dia 5 de fevereiro, no Allianz Parque, marcando o retorno ao País após 18 anos.

O show contará com um repertório repleto de sucessos da carreira e terá abertura do grupo sueco The Hives.

Quando começam as vendas de ingressos