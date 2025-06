Elenco de 'Superman' está no Rio e posta momento no Cristo Redentor

Promessa é dívida! Após anunciarem em maio uma vinda ao Brasil, o elenco do filme Superman já está por aqui e aproveitou para visitar o principal cartão postal do País: o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

O diretor James Gunn e os atores David Corenswet e Rachel Brosnahan, que interpretam Clark Kent e Lois Lane, posaram juntos em frente ao monumento, uma das sete maravilhas do mundo moderno.

A visita faz parte da turnê global de divulgação do longa, que estreia no dia 10 de julho. No vídeo, os três falam: "Oi, Brasil". E Gunn emenda: "Olhe para cima".