'Por Amor', de Manoel Carlos, será reprisada no Globoplay Novelas

Por Amor vai voltar à programação na TV. O clássico de Manoel Carlos foi o folhetim escolhido pelo público para ser exibido no Globoplay Novelas (antigo canal Viva), após vencer uma votação.

A trama estreia no canal e no streaming do Globoplay a partir de 7 de julho, com exibição de segunda a sábado, às 11h15, e reapresentação às 19h20.

A proposta do Globoplay Novelas é dar mais espaço à participação dos fãs de dramaturgia, com disputas entre títulos que compartilham algo em comum, como autor, temática ou ano de exibição.