Quem é a cantora de forró Faby Bezerra, que morreu aos 37 anos

No seu perfil no Instagram, que reúne mais de 20 mil seguidores, Faby fazia publicações de suas apresentações e também de momentos em família.

A jovem nasceu em 24 de abril de 1988. O velório e o sepultamento ocorreram no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, na sexta-feira, 20.