Marco Nanini adota ponto eletrônico no teatro: 'Não está nada na ponta da língua'

De volta aos palcos paulistanos com o espetáculo Traidor, Marco Nanini falou abertamente sobre um recurso que passou a usar no teatro com o avanço da idade: o ponto eletrônico.

Em entrevista ao Polipolar Show, programa apresentado por Michel Melamed, o ator revelou que adotou a técnica após completar 60 anos. Hoje, com 77, ele encara a ajuda como parte natural de sua rotina cênica.

"Não está nada na ponta da língua. Na verdade, eu não tenho isso, mas sim, o ponto eletrônico", confessou o artista. "Depois dos 60 anos, comecei a usar ponto eletrônico nas peças. Eu treinei e dei aula de ponto para ele. Agora é ator, fez escola de teatro e continua sendo meu ponto", completou.