Johnny Depp se veste como Jack Sparrow em visita a Hospital Infantil

Não é a primeira vez que ele assume o figurino do pirata para esse tipo de ocasião. Nos últimos anos, Depp tem visitado hospitais infantis em diferentes países com o mesmo propósito.

Johnny Depp estreou como Jack Sparrow em A Maldição do Pérola Negra (2003) e o viveu em outros quatro filmes da saga até 2017. Após um período afastado dos holofotes por conta da disputa judicial com a ex-esposa Amber Heard, ele tem retomado a carreira no cinema com novos projetos, como Jeanne du Barry (2023) e o inédito Day Drinker.