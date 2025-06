Gominho revela grupo para animar Preta Gil durante tratamento contra câncer: 'Turma da Alegria'

Gominho, um dos melhores amigos de Preta Gil, vai tirar uma semana de férias para acompanhar a amiga em tratamento experimental contra o câncer nos Estados Unidos. Ele também revelou que existe um grupo de força-tarefa para animar a cantora durante essa fase.

"Vou ficar nessa função de estar com ela, estou morrendo de saudade, acompanhei tudo desde o começo. A gente conversou muito, ela falou para eu voltar a trabalhar porque já estava há um ano e meio com ela, ela sabe que queria ficar", contou o apresentador. As informações são do gshow.

Apesar da distância, Gominho mantém conversas frequentes com Preta via chamada de vídeo no celular. Ele também participa do grupo "Turma da Alegria", que conta com Ivete Sangalo, Carolina Dieckmann e outros amigos da cantora.