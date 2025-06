Aluno que performou 'Homem com H' recebe recado de Ney e desfilará no carnaval

A performance do aluno de 16 anos Yago Savalla, da música Homem com H, viralizou nas redes sociais nesta semana. Ele foi notado pelo cantor Ney Matogrosso, que respondeu ao vídeo da dança. O menino ainda recebeu um convite da escola de samba Imperatriz Leopoldinense para integrar o carnaval de 2026.

O cantor, que possui uma cinebiografia em cartaz nos cinemas e na Netflix, elogiou Yago: "O que eu mais gostei foi que você não me copiou. Inspirado em mim, criou a sua própria performance! Parabéns!."

O vídeo do aluno, que foi gravado durante a apresentação da festa junina no colégio Liceu Salesiano, em Salvador, possui mais de 2,3 milhões de visualizações no TikTok.