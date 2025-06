Vale Tudo: conheça Guilherme Magon, ator que vive filho escondido de Odete Roitman

A chegada de Leonardo, filho mantido em segredo por Odete Roitman (Debora Bloch), movimentou os capítulos mais recentes do remake de Vale Tudo. O personagem é vivido por Guilherme Magon, ator de 39 anos que faz sua estreia em novelas, mas que já traz no currículo uma longa trajetória nos palcos e na TV.

Magon construiu carreira no teatro musical, onde protagonizou montagens como Cabaret, dividindo cena com Claudia Raia, Tribos, com Antônio Fagundes, e Hebe - O Musical.

No audiovisual, participou de produções como Assédio (2018), O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu (2022) e O Som e a Sílaba (2024) e o filme Rinha (2008).