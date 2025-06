Morre Francisco Cuoco, um dos grandes atores da TV brasileira, aos 91 anos

Nascido em 29 de novembro de 1933, em São Paulo, Cuoco iniciou sua trajetória artística no teatro, ainda na década de 1950, destacando-se por sua presença de palco e versatilidade. Filho do feirante italiano Leopoldo Cuoco, Francisco cresceu no bairro paulistano do Brás.

Seu primeiro protagonista no teatro foi com o personagem Werneck, de O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, em 1961, com direção de Fernando Torres.

Sua transição para a televisão aconteceu no início dos anos 60, quando a TV ainda dava seus primeiros passos no Brasil, tornando-se um dos pioneiros e mais influentes atores da sua geração.

Ao longo de sua carreira na televisão, Francisco Cuoco participou de inúmeras novelas, séries e especiais, tornando-se um rosto familiar e querido pelo público brasileiro. Entre seus trabalhos mais notáveis estão suas atuações em produções como O Rei do Gado, Selva de Pedra, O Astro e Sassaricando.

No século atual, se destacou em novelas como Da Cor do Pecado, América e Cobras & Lagartos.

Além de sua contribuição para a televisão, Francisco Cuoco também deixou sua marca no cinema, em filmes como Cafundó, Gêmeas, Traição.