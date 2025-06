Mariana Rios anuncia gravidez

Recentemente, a atriz vinha compartilhando suas dificuldades para engravidar. Há cerca de dois anos, Mariana enfrenta consequências da trombofilia - que, entre outros fatores, diminui a fertilidade.

"Estou imersa no desejo de me tornar mãe, de engravidar. Lá atrás, quando eu decidi olhar para esse ponto com mais carinho, eu tinha certeza absoluta de que essa jornada seria um pouco mais simples", disse, em abril.

Pouco depois, em maio, ela revelou que tinha uma "incompatibilidade genética" com o namorado, o que dificultava o processo da fertilização in vitro.