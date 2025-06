Jafar Panahi, diretor vencedor da Palma em Cannes, pede 'dissolução' de regime do Irã

O cineasta iraniano Jafar Panahi, vencedor da Palma de Ouro na Festival de Cannes pelo filme Um Simples Acidente, usou as redes sociais para condenar o conflito entre Israel e Irã e fazer um apelo pela "dissolução" do regime do iraniano.

"A continuação deste regime significa colapso contínuo, repressão contínua e caos contínuo! A única maneira de salvá-lo é a dissolução imediata deste sistema e o início de uma transição para um governo popular, responsável e democrático", escreveu ele.

Panahi é um diretor perseguido no Irã, onde passou meses na prisão, um país do qual não pôde sair durante anos, enquanto no exterior recebia prêmios por seu cinema.