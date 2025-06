'Eterno galã': artistas lamentam morte de Francisco Cuoco

Marcelo Serrado recordou as vezes em que trabalhou com o veterano. "Quando comecei na TV, eu era muito fã do Cuoco e depois fizemos juntos algumas coisa na TV. Sempre gentil e querido comigo e com todos! Se foi um dos grandes! Obrigado por tudo, pelo seu talento"

Nathalia Timberg fez uma homenagem pelas redes sociais e lembrou o começo da trajetória do artista. "Hoje perdemos um grande ator dos palcos e das telas: Francisco Cuoco. Ele começou no TBC (Teatro Brasileiro de Comédia) e posteriormente fez parte do Teatro dos Sete, companhia teatral de Fernanda Montenegro e Fernando Torres. Depois passou pelos teleteatros (que resgatamos na segunda e terceira fotos), chegando à televisão, onde ficou eternizado durante gerações. Nossos sentimentos à família, aos amigos e aos fãs".

"Nos deixou hoje um dos maiores atores da nossa televisão. Francisco Cuoco foi um ícone, um artista que inspirou gerações e levou emoção a milhões de lares. Fica a saudade e a eterna admiração. Meus sentimentos à família, amigos e admiradores", disse o autor e dramaturgo Walcyr Carrasco.

Selton Mello, por sua vez, repostou um vídeo do ator e escreveu: "Descanse em paz, mestre Cuoco. Uma honra imensa ter cruzado seu caminho. Seu fã eterno."

Já a atriz Beth Goulart postou um longo texto em homenagem a Cuoco. "Um ator que deixou uma marca indelével na televisão brasileira. Com sua presença carismática e talento excepcional, ele deu vida a personagens inesquecíveis", disse. "Sua contribuição para a televisão brasileira será lembrada por gerações, e seus personagens continuarão a emocionar e inspirar o público".

"Franciso Cuoco, um dos maiores ícones da TV e um dos mais amados pelo público, partiu em paz. O ator que acumulou uma legião de fãs era também um cara muito querido pelos colegas. Deixamos aqui nossa mensagem de carinho e nossos sentimentos à família. Que sua passagem seja de Luz!", escreveu Bruna Lombardi, também pelas redes sociais.