Em remissão do câncer, cantor Netinho comenta oscilação de peso e fim de tratamento

Em remissão do câncer, o cantor Netinho segue internado em um hospital em Salvador, na Bahia, onde realiza sessões de quimioterapia conforme orientação médica. Nesta quinta-feira, 19, ele usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre seu peso e a previsão de alta.

"Durante os dias de quimio, tomo muito corticoide que aumentam artificialmente o meu peso. Quando paro de tomar corticoide, e parei há três dias, meu peso vai voltando à realidade", escreveu na legenda de um vídeo publicado no Instagram.

Gravado no quarto do hospital, o vídeo mostra o cantor explicando que está finalizando a quinta sessão do tratamento e deve receber alta no sábado, 21, para passar uma semana em casa.