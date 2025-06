Bruce Springsteen diz que evitou ver sua cinebiografia: 'Envolve dias dolorosos da minha vida'

Bruce Springsteen falou sobre o filme Springsteen: Salve-Me do Desconhecido, com lançamento em outubro, revelando que às vezes evitava assistir cenas "profundamente pessoais" quando visitava o set.

O longa, dirigido por Scott Cooper, no qual o astro de O Urso, Jeremy Allen White, interpreta Springsteen, narra a criação do seu álbum de 1982, Nebraska. O disco acabaria por se tornar uma de suas obras mais importantes, e foi feito em um momento em que Springsteen estava reconciliando seu recém-descoberto sucesso com os fantasmas de seu passado.

"Jeremy Allen White foi muito, muito tolerante comigo nos dias em que eu aparecia no set", contou o cantor à Rolling Stone.