Rubens Ricupero vai receber prêmio machado de Assis da ABL

Rubens Ricupero é o ganhador do Prêmio Machado de Assis 2025 da ABL (Academia Brasileira de Letras). O diplomata, professor e escritor de 88 anos receberá o prêmio de R$ 100 mil.

O jornalista e escritor Merval Pereira, presidente da ABL, alega que Ricupero foi indicado pelo conjunto da obra, no sentido mais amplo.

"Achamos que deveria ser homenageado pela sua vida pública, muito importante em várias situações do País. Está sendo homenageado porque tem livros importantes, fundamentais para entender o Brasil no mundo - a geopolítica do Brasil. E também um livro de memórias que é excepcional."